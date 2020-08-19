Молодой уфимец вместе с другом три дня пролежали мертвыми в квартире

Последние несколько лет Иван жил и работал в Уфе

Вчера, 18 августа, в Кумертау состоялись похороны 24-летнего Ивана. Молодой человек был найден 15 августа в одной из квартир в многоэтажном доме в Уфе. Как сообщил «КП – Уфа» собственный источник, мужчина пролежал мертвым вместе со своим другом в помещении три дня. Близкие спохватились, когда тот перестал выходить на связь. Пока неизвестна точная причина смерти молодых ребят.

Известно, что парень родом из Кумертау, где его и похоронили. Последние несколько лет он жил в столице Башкирии – учился и работал в популярном ночном клубе барменом.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.