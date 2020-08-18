«В школе дети маски не носят» – Минздрав Башкирии

Маски будут носить только учителя

В Башкирии учащиеся не должны будут носить медицинские маски из-за коронавируса. Об этом на еженедельном брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

«В общественном транспорте ребенку нужна маска, которую он положит в отдельный карман после использования, и, соответственно, на обратный путь такая же маска должна быть. В школе, в соответствии с санитарными правилами и нормами, дети маски не носят. Задача будет сохранить учителей. Это я цитирую главу республики Радия Хабирова», – сказала специалист.

В то же время в колледжах и вузах студентов обяжут носить маски, «так как риск для взрослого человека заболеть и перенести эту инфекцию в тяжелой форме намного выше, чем у детей».