Основой туристического центра в Башкирии станет зоопарк

Власти надеются привлечь туристов из других регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии может появиться новый современный зоопарк. Власти собираются сделать его основой туристического центра в уфимской агломерации.

Зоопарк будет соответствовать последним требованиям гуманного отношения к животным. Их содержание планируют сопровождать научной работой биологических факультетов башкирских вузов.

«Большая работа будет уделяться вопросам воспитания бережного отношения к диким животным подрастающего поколения, изучению их биологии, сохранению среды обитания», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Власти надеются привлечь туристов из других регионов России. Зоопарк планируют сделать туристическим центром, откуда путешественники будут направляться по заранее утвержденным маршрутам. Досуг посетителей расширят за счет организации зон активного отдыха и спорта с беговыми и велосипедными дорожками, а также с баскетбольными, теннисными и волейбольными площадками.

На данный момент проводится работа по определению земельного участка под зоопарк.