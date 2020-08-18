Власти Уфы потратят более 100 млн рублей на безопасность дорог вокруг школ

Около некоторых школ в негодность пришли светофоры, знаки, пешеходные ограждения и разметки

Администрация города Уфы потратит более 100 млн рублей на обеспечение безопасности дорожного движения около школ. Деньги на пришедшие в негодное состояние светофоры, знаки, пешеходные ограждения и разметку потребовала выделить региональная прокуратура.

«Прокурор города внес в адрес главы администрации представление, по результатам рассмотрения которого муниципалитет обратился в органы государственной власти республики за выделением дополнительного финансирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Республиканский бюджет предоставил субсидию - более 116 млн рублей. Сейчас власти города проводят конкурсные процедуры по отбору подрядчика.