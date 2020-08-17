У жителей Башкирии вымогали деньги после интима с 15-летней девушкой

Фигуранты уголовного дела получили от трех до четырех с половиной лет лишения свободы

В Гафурийском межрайонном суде Башкирии вынесли обвинительные приговоры мошенникам, которые вымогали у мужчин деньги после интима с 15-летней девушкой. Преступления совершались в селе Красноусольский.

Двое злоумышленников придумали аферу еще весной 2018 года. Они нашли несовершеннолетнюю и договорились с ней о том, что за деньги она будет спать с мужчинами. После интима преступники вымогали у них деньги под угрозой уголовной ответственности и расправы.

Все вышло из-под контроля в октябре того же года, когда попался проблемный «клиент». Между ним и одним из обвиняемых произошел словесный конфликт и драка. После потасовки злоумышленник вместе с тремя своими знакомыми пришел домой к мужчине и начал требовать у него 50 тысяч рублей. Он угрожал насилием, а когда тот отказался передавать требуемую сумму, один из его подельников нанес потерпевшему телесные повреждения.

Впоследствии была вызвана полиция, началось разбирательство и дело дошло до суда. На заседании ни один из обвиняемых – а их было пятеро – не признали свою вину в вымогательствах. В зависимости от степени участия в преступлениях подсудимым дали от 3 до 4,5 лет лишения свободы.