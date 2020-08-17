«Бегал полуголый на вершине»: на священной горе в Башкирии загадочно исчез турист

В этот день погода на городе была неблагоприятная – то дождь, то туман.

На священной горе Иремель вчера, 16 августа, пропал 44-летний турист Ильшат из Татарстана. Мужчина приехал на восхождение вместе со своими товарищами, но в какой-то момент ушел вперед группы, поднялся на гору и вовсе пропал.

Как рассказали «КП – Уфа» экоактивисты, что собирали мусор в этот момент на природном объекте, турист вел себя совсем неадекватно.

- Они выпили с вечера немало. Он поднялся на гору, бегал по ней полуголый, а потом исчез куда-то, - сказали очевидцы. – Ему несколько раз говорили, что отрываться от своей группы или уходить вперед категорически нельзя. Это опасно. В этот день погода на горе была неблагоприятная – то дождь, то туман.

Также поступила информация, что он спустился с горы к населенному пункту Тюлюк. В данный момент родственники Ильшата приехали в Башкирию, чтобы написать заявление о пропаже.