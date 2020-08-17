Глава Башкирии потребовал продолжить дезинфекцию подъездов по всей республике

Фото: мэрия Уфы

Сегодня, 17 августа, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров потребовал от министерства ЖКХ и управляющих компаний продолжить дезинфекцию подъездов. Он отметил, что коронавирус никуда не ушел, а скоро в регион придут и другие, так называемые «сезонные» заболевания. Он обрушился с резкой критикой на министерство и его представителей, потому что работа по обработке подъездов была провалена.

- Работайте с управляющими компаниями. Я бесконечно не могу вам из бюджета деньги давать. Коронавирус никуда не ушел, сейчас другие заболевания появляются. Поэтому тема дезинфекции имеет очень важное значение, - подчеркнул Хабиров.

Глава региона потребовал министерство ЖКХ и управляющие компании в городах республики продолжить дезинфекцию в подъездах многоэтажек.