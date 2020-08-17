В Башкирии женщина не поделила со знакомым деньги и ударила его ножом

В субботний вечер в отдел полиции Бакалинского района позвонила 40-летняя жительница села Нарат-Елга: дрожащим голосом женщина рассказала, что зарезала своего приятеля. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили парочку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поскольку 37-летний мужчина действительно истекал кровью, но еще дышал, полицейские вызвали скорую. Медики отвезли пострадавшего в больницу и прооперировали, сейчас его состоянию ничего не угрожает.

А вот саму дебоширку забрали в отделение, где она рассказала, как пригласила приятеля в гости. Во время попойки женщина вспомнила, что знакомый не вернул ей деньги за продажу поросенка, а тот и вовсе заявил, что деньги оставит себе. Разъяренная дама схватила кухонный нож и вонзила его в живот знакомому, а потом, опомнившись, позвонила в полицию.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщина дает признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.