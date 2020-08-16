В Росгвардии заявили, что не применяли спецсредства на Куштау

Силовики присутствовали на Куштау, чтобы предотвратить массовые беспорядки

В региональной Росгвардии опровергли информацию, что во время стычки защитников башкирского шихана Куштау и сотрудников «Башкирской содовой компании» пострадал сотрудник их ведомства. Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию, что во время протестов избили одного ОМОНовца, но это оказалось неправдой.

- Сотрудники Росгвардии участвуют в обеспечении общественной безопасности и действуют исключительно в рамках закона. Обсуждаемая в соцсетях и мессенджерах информация о пострадавших среди сотрудников ОМОН также не соответствует действительности, - передает ТАСС слова своего собеседника в ведомстве.

Таким образом, в Росгвардии еще раз подтвердили, что никаких спецсредств против протестующих не применялись, а задача силовиков состояла лишь в том, чтобы предотвратить массовые беспорядки.