В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 34 человека

Ситуация с эпидемией вируса в республике остается стабильной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает публиковать последнюю актуальную информацию по ситуации с эпидемией коронавируса в республике. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 34 новых случая ковида, а общее число инфицированных достигло 7302 человек. Число выздоровевших продолжает радовать – еще 172 жителя республики вылечились, теперь их стало 6655. Число жертв опасного вируса увеличилось на одного человека - теперь их 27. Умершим оказался 63-летний уфимец с ишемической болезнью сердца.

Несмотря на то, что число выздоровевших продолжает стремительно увеличиваться, власти Башкирии опасаются новых вспышек заболевания с началом учебного года, когда тысячи учеников и педагогов соберутся в школах. С этой целью было решено привлечь студентов-медиков в качестве медицинских инспекторов, которые будут следить за соблюдением социальной дистанции и дезинфекцией школьных помещений.