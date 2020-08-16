В Башкирии в ночной аварии погиб молодой мужчина

Фото: ГИБДД РБ

Сегодня, в ночь на 16 августа, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на 20-м километре автодороги Уфа-Инзер столкнулись встречные «Лада Ларгус» и «Лада Приора». Обе машины получили серьезные повреждения, а «Приору» и вовсе разворотило. Ее водитель, 30-летний местный житель, скончался до приезда медиков. Его 59-летняя пассажирка выжила, ее с травмами госпитализировали.

- В ГИБДД начали разбирательство по данному факту. Причины и обстоятельства аварии выясняются, - уточнили в пресс-службе ведомства.