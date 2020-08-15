По Башкирии объявлено штормовое предупреждение

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МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о крупном граде в республике. Как сообщают представители ведомства, синоптики ожидают его 15 и 16 августа.

Летом 2020 года в Уфе и Башкирии уже выпадал крупный град. В некоторых случаях непогода оставляла за собой поврежденные стекла машин.

Спасатели напомнили жителям региона основные правила поведения при крупном граде: - без необходимости не выходить из домов, - не укрываться под деревьями, ветки которых может сломать град, - остановить движение на автомобиле.