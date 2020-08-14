В Уфе подростки пытались зарезать 93-летнюю бабушку

В данный момент злоумышленники задержаны, дали признательные показания, нож, которым они совершили преступление был изъят.

В уфимской Черниковке произошло жесткое преступление – двое парней 17 лет пытались убить 93-летнюю бабушку.

Как сообщил «КП – Уфа» источник, злоумышленники ударили пенсионерку в шею ножом в ее собственной квартире на улице Первомайской. По предварительным данным, молодежь пыталась ограбить несчастную женщину.

Но расправиться с ней не удалось – вероятно, кто-то, услышав шум, вызвал полицейских, и стражи порядка немедленно прибыли на место. Они задержали преступников в квартире, где те пытались совершить убийство. Известно, что оба – студенты колледжа. В данный момент они задержаны, дали признательные показания, нож, которым они совершили преступление был изъят.