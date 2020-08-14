По требованию прокуратуры в Башкирии уволили замначальника городской полиции

Прокуратура проверила своего сотрудника и не нашла никаких проступков

По требованию прокуратуры Башкирии в Кумертау был уволен замначальника городской полиции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Высокопоставленный полицейский из личной неприязни к работнику прокуратуры писал на него анонимные обращения, в которых обвинял нарушениях закона и совершении тяжких преступлений.

«В ходе проведенных по обращениям проверок изложенные в них сведения своего подтверждения не нашли», – отметили в прокуратуре.

МВД по требованию прокуратуры уволило замначальника городской полиции «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».