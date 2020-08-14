В Уфе подорожает проезд на автобусах

Стоимость проезда по "Алге" останется прежней - 20 рублей

В Уфе проезд на автобусах подорожает до 28 рублей. Госкомитет Башкирии уже подготовил проект постановления. Сейчас он проходит согласование. Об этом 14 августа сообщили в городской администрации на пресс-конференции по организации транспортного обслуживания населения.

Цена билета при оплате наличными и банковской картой таким образом вырастет на три рублей. По единому проездному «Алга» стоимость проезда останется неизменной – 20 рублей.

Как пояснили власти, проезд подорожает по нескольким причинам: сокращается пассажиропоток, дорожает топливо, а подвижный состав устарел и требует обновления.