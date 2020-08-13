Жителя Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей за смерть супруги

Суд удовлетворил ходатайство подсудимого и его защитника

Жителя башкирского города Белорецка оштрафовали на 10 тысяч рублей за смерть жены. Об этом сообщает пресс-служба межрайонного суда.

39-летнего мужчину судили по статье «причинение смерти по неосторожности». 4 сентября 2019 года между супругами возникла ссора, в ходе которой муж со всей силы ударил жену кулаком в лицо. Она не удержалась на ногах, потеряла равновесие и упала, ударившись головой о деревянный пол. Женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

На заседании подсудимый и его защитник обратились с ходатайством о прекращении производства по уголовному делу и назначении штрафа. Суд удовлетворил этот запрос, поскольку мужчина ранее не был судим, «совершенное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести», а ущерб был полностью возмещен. 10-тысячный штраф нужно будет выплатить в течение двух месяцев. Приговор вступил в силу 7 августа.