«Реалии современного мира диктуют свои условия»: закрылся популярный в Башкирии ночной клуб

фото: IKRA

В башкирском городе Стерлитамаке закрылся популярный ночной клуб IKRA. Об этом сообщается в соцсетях заведения, двери которого были закрыты с конца марта текущего года из-за пандемии коронавируса.

«С большим сожалением и грустью сообщаем, что они больше не откроются. На данной площадке и в данном формате проект завершён. Принять такое решение было непросто, но реалии современного мира диктуют свои условия, и нам нужно идти в ногу со временем», – говорится в сообщении.

Клуб проработал почти девять лет. Он был открыт в августе 2011 года. Как отмечают организаторы клуба, он был «не просто площадкой для танцев», а «брендом, образом жизни».