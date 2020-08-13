Школьница из Башкирии привела в квартиру родителей уголовника-совратителя

В отделе МВД парень дал признательные показания

В Караидельском районе Башкирии за секс с девятиклассницей задержали 25-летнего парня.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, правда вскрылась 11 августа в ходе профилактической беседы матери девочки с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Женщина рассказала, что ее дочь вступила в половую связь с молодым человеком по обоюдному согласию еще 16 апреля. Все случилось в доме, где девочка проживает со своей мамой.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел МВД. Там он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее парень привлекался по уголовным делам: в 2014 году за кражу и в 2018 – за незаконное проникновение к жилище.