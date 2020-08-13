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В Уфе из припаркованного у магазина «Гелендвагена» украли 400 тысяч рублей

Как именно вору удалось проникнуть в салон элитного внедорожника, неизвестно
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

В Кировском районе Уфы из припаркованного у магазина «Гелендвагена» украли 400 тысяч рублей.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратился 63-летний предприниматель. Он рассказал, что кража крупной суммы из его автомобиля произошла в промежутке между 16 и 22 часами 11 августа.

Обследовав машину, сотрудники не смогли определить, каким образом злоумышленник смог проникнуть в салон. Тем не менее на кузове были обнаружены отпечатки пальцев, которые, предположительно, принадлежат вору.

По факту кражи следственным отделом городской полиции было возбуждено уголовное дело.

Криминал