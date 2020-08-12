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Уфимка выиграла в лотерею миллион рублей, купив билеты с любимыми числами

Деньги она хочет потратить на покупку дачи
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Галина признается, что проверяла счастливый билет «около двадцати раз»

Галина признается, что проверяла счастливый билет «около двадцати раз»

Уфимка Галина К. выиграла 1 млн рублей в лотерею. Женщина купила несколько билетов в приложении «Столото», причем выбрав только те, в которых присутствовали ее любимые числа: 5 (дата рождения), 7 и 13 (числа, которые приносят удачу).

«Эфир розыгрыша смотрела мама по телевизору. По окончании программы она позвонила мне и сказала, что есть победитель из Башкирии. С волнением я зашла в личный кабинет «Столото» и увидела сумму выигрыша», – вспоминает Галина.

Она признается, что проверяла билет «около двадцати раз» – настолько выигрыш казался ей невозможным. Галина намерена вложить деньги в покупку дачи, о которой давно мечтала.