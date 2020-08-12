В Башкирии после лобового столкновения загорелись машины, два человека погибли

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии после лобового столкновения загорелись машины, два человека погибли. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась накануне вечером, 11 августа, на улице Центральной села Ташбулатово. Столкнулись Hyundai Elantra под управлением 24-летнего местного жителя, и встречная «Газель», за рулем которой сидел 63-летний водитель из Пензенской области. После удара оба автомобиля загорелись. Люди, находившиеся в салоне легковушки, самостоятельно выбраться не смогли.

«Водитель Hyundai от полученных травм и ожогов скончался в реанимационном отделении местной больницы. Его 49-летний пассажир из Салаватского района скончался на месте ДТП», – передали в Госавтоинспекции. Там добавили, что водитель грузовика не пострадал.

11 августа на территории Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых два человека погибли 15 – пострадали.