Жительница Башкирии ударом ножа расправилась со своим возлюбленным

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

На днях в садовом домике в Сибае разыгралась очередная кровавая семейная драма. По версии следователей СКР по Башкирии, 6 августа между влюбленными возникла ссора, в результате которой 40-летняя местная жительница ударила ножом своего сожителя. Известно, что в этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, ссора произошла на бытовой почве. После удара ножом в живот, женщина даже помогла обработать рану потерпевшему. На следующий день она ушла, а мужчина скончался. Два дня он пролежал в садовом домике, пока тело несчастного не обнаружили полицейские, которые прибыли на вызов соседей.

Вскоре сыщики разыскали женщину и задержали ее. Он призналась в содеянном, решается вопрос о заключении ее под стражу, пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.