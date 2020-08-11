В Уфе разыскивают бесследно пропавшую 21-летнюю Светлану Гребневу

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Сегодня, 11 августа, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили в своих социальных сетях о пропаже 21-летней жительнице Уфы Светланы Гребневой. Девушка ушла из дома еще 30 июня и до сих пор не вернулась. Помимо волонтеров и родственников, к ее поискам подключились сотрудники полиции.

По данным волонтеров «Лиза Алерт» Светлана нуждается в медицинской помощи.

Приметы Светланы Гребневой: рост 150 см, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи девушка была одета в серую водолазку с капюшоном, серые лосины и кроссовки.

Всех, кто видел Светлану или знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112 или по номеру волонтеров 8-800-700-54-52.