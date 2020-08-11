В Башкирии прекращены поиски заблудившейся в лесу группы из 8 туристов

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

В минувший понедельник, 10 августа, стало известно, что лесах Башкирии заблудилась целая группа туристов. 8 человек вместе поехали отдыхать на водопад Атыш, что в Белорецком районе республики и не зарегистрировали свой маршрут в экстренных службах. О том, что туристы пропали, спасателям рассказала другая группа походников. В тот же день на поиски заблудившихся отправился отряд спасателей госкомитета Башкирии по ЧС.

Как выяснилось, в реке Инзер поднялась вода и туристы не смогли самостоятельно пересечь поток в брод. Поиски осложнялись тем, что они никому не рассказали о маршруте своего похода. Спустя почти сутки поисков их всех нашли спасатели и доставили на станцию 71 километр.

В пресс-службе госкомитете Башкирии по ЧС пояснили, что группа заблудилась, когда возвращалась с водопада. К счастью, все туристы живы и в медицинской помощи не нуждаются.