В загоревшемся двухквартирном доме в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

В селе Урмантау Салаватского района Башкирии вспыхнул пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС республики.

Тревожный вызов о пожаре в доме на улице Нагорной поступил на пульт диспетчера аварийной службы в час ночи 11 августа. На место были направлены силы и средства МЧС, добровольная пожарная команда, медики и полицейские.

По прибытии спасателей открытом огнем горел одноэтажный неэксплуатируемый двухквартирный дом. Пожар удалось ликвидировать в половине второго ночи. В ходе тушения в одной из квартир был обнаружен погибший мужчина.

«Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», – передали в экстренном ведомстве.