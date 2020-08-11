Радий Хабиров объявил о кадровом назначении в правительстве

на фото - Азат Бадранов и Радий Хабиров // vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые на своих страницах в соцсетях объявил о кадровом назначении в правительстве республики. 11 августа руководитель региона сообщил, что в местном Белом доме появился новый вице-премьер – Азат Бадранов. Он будет курировать межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение межнационального многообразия – языков, культур и традиций.

«Считаю, что для такой огромной, этнически богатой республики, силой которой всегда было единство, нужны дополнительные усилия, чтобы его сохранить. Согласие всегда находится под ударом со стороны тех, кто пытается спекулировать на этой проблематике в своих бизнес-, политических и прочих интересах», – написал Хабиров.

Он добавил, что «очень верит» в то, что Бадранов «сможет достойно выполнить эту миссию», поскольку имеет «опыт публичной работы» и «обладает большим авторитетом».

Ранее 34-летний Азат Бадранов был начальником управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию.