Акция в защиту горы Куштау собрала около 1,5 тысячи человек

фото: Владимир Ковальчук // vk.com / «Сохраним Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!»

На акцию в защиту Куштау в Ишимбайском районе 9 августа съехались около 1,5 тысячи граждан, прибывших на 415 машинах. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Флешмоб против промышленной разработки горы был организован на поляне у подножья шихана, в двух километрах от деревни Урняк.

Одна из участниц акции сообщила, что людей было больше – «более трех тысяч человек».

«Цепь из людей растянулась на несколько километров. От посёлка Урняк и до самого Бельского», – написала в группе единомышленников в соцсетях жительница Башкирии, присутствовавшая на флешмобе.

Тем временем, по данным собеседника «КП-Уфа», правоохранители ведут «проверку на предмет установления признаков нарушения законодательства в части порядка организации и проведения публичных мероприятий».