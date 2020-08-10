Власти Башкирии рассказали, сколько жителей республики заразились коронавирусом на юге

Власти пристально следят за состоянием прибывших с отдыха жителей Башкирии Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 10 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава региона поднял вопрос о тестировании отдыхающих соотечественников на коронавирус. Радий Хабиров отметил, что ранее в оперативном штабе по борьбе с этой опасной инфекцией договорились, что медики будут тестировать всех, кто возвращается из неблагополучных в эпидемиологическом плане регионов, в том числе с курортов.

В частности, Хабиров потребовал отчитаться о результатах анализов на коронавирус у пассажиров борта из Анапы, не так давно приземлившегося в Уфе. С кратким докладом выступил замруководителя администрации главы Ринат Баширов.

- Две трети обработано, все результаты отрицательные. Сегодня ждем последнюю треть, - заявил Баширов.