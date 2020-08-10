Житель Башкирии выплатит компенсацию морального вреда за оскорбление полицейского

Суд признал жителя Иглинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»

Житель Иглинского района Башкирии поплатился за оскорбление сотрудника полиции – теперь ему придется выплатить компенсацию морального вреда.

Как сообщили в МВД по РБ, 24 мая 2019 года мужчина был пьян, нарушал общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью возле развлекательного заведения по улице Менделеева в Уфе. Сотрудник патрульно-постовой службы, увидев это, подошел к нему и попросил прекратить поведение, а также пройти на пост охраны. Там страж порядка планировал составить протокол об административном правонарушении.

Мужчина согласился пройти с сотрудником полиции. Но, оказавшись на посту охраны, начал выкрикивать грубую, нецензурную брань в адрес полицейского в присутствии гражданских лиц и его коллег. Правонарушитель был немедленно задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.

Суд признал жителя Иглинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства.