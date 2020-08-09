В Уфе молодежь на «Daewoo Nexia» на скорости протаранила забор

Чтобы вытащить оттуда пострадавших, пришлось вызывать спасателей.

В субботу 8 августа рано утром в столице Башкирии произошла серьезная авария – машина с молодежью протаранила забор на скорости.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 29-летний уфимец за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» на полном ходу въехал в металлический забор.

Люди оказались зажаты – чтобы вытащить оттуда пострадавших, пришлось вызывать спасателей.

Они со специальным инструментов деблокировали водителя, двух молодых людей 29 лет, а также 24-летнюю девушку. Все они получили травмы и были госпитализированы.