Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Уфе молодежь на «Daewoo Nexia» на скорости протаранила забор

Трое пострадали
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
КомментироватьОставить комментарий
Чтобы вытащить оттуда пострадавших, пришлось вызывать спасателей.

Чтобы вытащить оттуда пострадавших, пришлось вызывать спасателей.

В субботу 8 августа рано утром в столице Башкирии произошла серьезная авария – машина с молодежью протаранила забор на скорости.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 29-летний уфимец за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» на полном ходу въехал в металлический забор.

Люди оказались зажаты – чтобы вытащить оттуда пострадавших, пришлось вызывать спасателей.

Они со специальным инструментов деблокировали водителя, двух молодых людей 29 лет, а также 24-летнюю девушку. Все они получили травмы и были госпитализированы.

ДТП