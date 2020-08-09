Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Районная прокуратура Башкирии заблокировала 17 сайтов

На ресурсах содержались экстремистские материалы
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
После информации от прокуратуры Роскомнадзор заблокировал ресурсы

После информации от прокуратуры Роскомнадзор заблокировал ресурсы

По заявлению прокуратуры Бакалинского района Башкирии были заблокированы 17 сайтов с экстремистскими материалами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанные порталы работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи», – отметили в прокуратуре.

На ресурсах публиковались книги, брошюры, статьи, стихи, которые публично оправдывали терроризм и разжигали расовую, национальную или религиозную вражду. Правоохранители направили информацию Роскомнадзор, который впоследствии заблокировал сайты.