Районная прокуратура Башкирии заблокировала 17 сайтов

После информации от прокуратуры Роскомнадзор заблокировал ресурсы

По заявлению прокуратуры Бакалинского района Башкирии были заблокированы 17 сайтов с экстремистскими материалами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанные порталы работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи», – отметили в прокуратуре.

На ресурсах публиковались книги, брошюры, статьи, стихи, которые публично оправдывали терроризм и разжигали расовую, национальную или религиозную вражду. Правоохранители направили информацию Роскомнадзор, который впоследствии заблокировал сайты.