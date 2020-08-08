Спасатели экстренно ликвидируют опасное загрязнение на уфимской реке

фото: УГЗ Уфы

В Уфе на реке Белой в районе Северного автовокзала выявлено загрязнение. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Спасатели узнали о ЧП днем 8 августа во время мониторинга социальных сетей. В одной из публикаций житель города писал о загрязнении береговой линии «веществом, похожим на нефтепродукт».

«На место для уточнения обстановки были направлены сотрудники, – передают в УГЗ. – По прибытии информация подтвердилась. В настоящее время спасатели устанавливают на водоеме боновые заграждения».

Протяженность пятна, по предварительным данным аварийной службы, составляет «порядка 500 метров». Угрозы для здоровья и жизни людей нет.