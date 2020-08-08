Молодой отец двоих детей из Башкирии погиб на железной дороге

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В башкирском поселке Чишмы попал молодой отец Марат Х. Вечером 6 августа он попал под поезд. В июне мужчине исполнилось 34 года. У него остались жена и двое маленьких детей – 5-летний мальчик и двухлетняя девочка. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» рассказала подруга детства погибшего. Она полагает, что причиной трагедии стала не роковая случайность, хотя обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

Марата похоронили накануне. Сегодня состоялись поминки. По словам знакомой мужчины, его супруга «держится», несмотря на потерю близкого человека.

Подруга Марата поделилась горем в соцсетях. В комментариях ее поддержали и принесли соболезнования десятки пользователей – в том числе и совершенно незнакомых людей.