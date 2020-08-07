В Башкирии хотят построить молочный комплекс за полмиллиарда рублей

Власти Башкирии пообещали инвесторам компенсировать часть затрат на покупку скота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии до 2023 года появится молочный комплекс за полмиллиарда рублей. Концепцию проекта на «Инвестчасе» у главы республики показал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива из Чекмагушевского района – именно там планируется разместить молочное предприятие.

Комплекс будет производить 8,4 тысячи тонн молока в год. На его площадке построят коровники и телятник, сенохранилища, комбикормовый завод и доильный зал. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 500 млн рублей.

Часть сельхозтехники и оборудования инвесторы уже купили. Сейчас идут проектно-изыскательские работы и межевание земельного участка.

Власти Башкирии в качестве поддержки проекта предоставят налоговые преференции, компенсируют часть затрат на оснащение предприятия и закупку скота. Муниципалитет в свою очередь пообещал помочь в отсыпке трехкилометровой дороги к комплексу.