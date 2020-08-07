Число заразившихся коронавирусом медиков в Башкирии перевалило за 900

Число заразившихся коронавирусом медиков перевалило за 900

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразилось более 900 медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения. В организации отметили, что страховые выплаты от ФСС получили более трехсот сотрудников лечебных организаций.

«Многие переболели COVID-19 дома, потратив минимум 7-8 тысяч рублей только на медикаменты, – рассказал Азат Курбангалеев, председатель Стерлитамакской организации профсоюза работников здравоохранения. – Часть работников на выплаты ФСС не может рассчитывать по разным причинам – например, заболевание не входит в перечень, утвержденный правительством или занимаемая должность не соответствует категории получателей – нюансов много».

Профсоюз принял решение упростить порядок предоставление своих санаторных сертификатов. Их могут получить не только переболевшие COVID-19 врачи-члены профсоюзов, но и немедицинский персонал – уборщицы, лаборанты-биологи, сотрудники хозяйственной части. Для получения сертификатов работнику лечебных организаций достаточно предоставить заключение лечебной комиссии о том, что он заразился инфекцией на рабочем месте и переболел ею в средней или тяжелой форме.

«При определении размера выплат по санаторному сертификату учитывается занимаемая должность и профсоюзный стаж – то есть, работник, в течение многих лет состоящий в профсоюзе и перечисляющий профвзносы, получит больше», – сообщили в профсоюзе.