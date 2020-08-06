Бесследно пропавшего в Башкирии 31-летнего Вадима Резванова нашли мертвым

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Сегодня, 6 августа, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что завершили поиски 31-летнего мужчины, пропавшего в поселке Раевка, что в Альшеевском районе Башкирии. Вадим Резванов ушел из дома еще 29 июня и перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники обратились в полицию к волонтерам поисковикам.

Чуть больше месяца продолжались поиски Вадима Резванова. К сожалению, добровольцы сообщили, что он был найдем мертвым. Подробности гибели мужчины не сообщаются – волонтеры ссылаются на внутренние правила организации и не разглашают их. Не разглашают они также и где было найдено тело Вадима.