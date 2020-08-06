В Башкирии на улице села обнаружили экзотическое животное

Фото: скриншот видео

Сегодня дням, 6 августа, на одной из улиц села Иглино прохожие и автомобилисты обнаружили необычное, экзотическое животное. Местный житель внял на камеру мобильного телефона разгуливающую по дороге зеленую игуану. Как оказалось, тропический зверь сбежал от хозяина. В прошлом году игуана по имени Гарри уже сбегал примерно в это же время – в августе у этого вида начинается брачный сезон. Гарри попросту отправился на поиски самки.

В комментариях под видео в социальных сетях хозяин игуаны сообщил, что уже нашел своего необычного питомца и забрал его домой. Мужчина отметил, что Гарри не кусается и ест траву.

Фото: соцсети

- В отличие от большинства других видов семейства, зелёные игуаны являются исключительно травоядными, употребляя в пищу листья, побеги, цветки и плоды около 100 видов тропических растений, - уточнил хозяин диковинного животного.