Глава Башкирии заявил о введении 2,4 млн квадратных метров жилья в прошлом году

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Сегодня, 6 августа, в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что за прошлый год в республике ввели 2,4 млн квадратных метров жилья. Он также отметил, что в 2019 году в регионе сдали 50 социальных объектов.

- Это школы, детские сады, дома культуры, поликлиники, ФАПы, спорткомплексы. Уверен, что строители совершили очередной подвиг, за рекордно короткие сроки построив под Уфой инфекционный центр на 470 мест, - подчеркнул Хабиров.

По словам главы Башкирии, всего в республике в строительстве трудятся 70 тысяч человек. Благодаря им республика вошла в пятерку регионов-лидеров России по строительству жилья.

В завершении Радий Хабиров поздравил всех причастных с наступающим Днем строителя.