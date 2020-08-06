В уфимском аэропорту на коронавирус протестировали 188 пассажиров одного рейса

фото: Аэропорт Уфы

5 августа в уфимском аэропорту на коронавирус проверили пассажиров, прибывших из Анапы. Они прилетели рейсом ZF-332 авиакомпании AZUR Air. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На борту пассажирам проверили температура, после чего их направили в зону прилета, где они сдали анализ на COVID-19. В терминале работали три медицинские бригады.

Напомним, по решению оперштаба Башкирии по предотвращению распространения коронавируса жителей, прибывших в Уфу из южных курортов, будут проверять на COVID-19. Рейсы для проверки определяются выборочно. Как отметили в пресс-службе аэропорта, в летнем сезоне из Уфы в южные регионы страны выполняются 38 рейсов в неделю. До конца августа авиаперелетами на черноморские курорты воспользуются около 65 тысяч жителей республики.