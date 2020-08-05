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Власти потратят на новогоднюю иллюминацию в Уфе более 30 млн рублей

Стало известно, какие фигуры украсят улицы и площади города
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии уже готовятся к празднованию нового года. Управление административными зданиями республики разместило на сайте госзакупок запрос предложений на поставку «светотехнических изделий для праздничного украшения районов, улиц и площадей города Уфы». Контракт оценен в 30,92 млн рублей.

В Уфу будет поставлен ряд украшений. Перечень представлен в закупочной документации. Там значатся световые фигуры в форме Снегурочки, Деда Мороза, олененка, звезды, шара, цифр, арок, бабочки, дерева с цветами, кометы с хвостом, символа года, прямоугольных и овальных фоторамок, камина, кресла, воздушного шара с корзиной, стойки для фонаря, стакана.

У всех изделий должна быть годовая гарантия. После заключения контракта подрядчик обязуется доставить украшение в течение ста дней.