2020-08-04T21:22:20+03:00
Происшествия

В башкирском городе в квартире найдены тела женщины и ее 11-летнего сына

Возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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Что стало причиной смерти родственников, пока неизвестно.Что стало причиной смерти родственников, пока неизвестно.
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Сегодня, 4 августа, в одной из квартир в Октябрьском были найдены тела 42-летней женщины ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже многоквартирного дома, сообщает следственный комитет республики. Что стало причиной смерти родственников, пока неизвестно.

Известно, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, членов семьи погибших и других свидетелей.

- По окончании осмотра будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления, - сообщили в следкоме.

«КП – Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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