Лето возвращается: завтра в Башкирии потеплеет до +32 градусов
Местами все же пройдут дожди с грозами
В Уфе, в свою очередь, тоже будет жарко
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Не переживайте, лето еще не кончилось. Завтра, 5 августа, самое время сходить на пляж, ведь метеорологи обещают жару.
По данным Башгидромета, температура воздуха днем составит +29, +32 градуса, ночью +14, +19. Ветер будет дуть слабый, северо-восточный.
Однако дожди никуда не ушли – в некоторых районах ожидаются ливни с грозами.
В Уфе, в свою очередь, тоже будет жарко. Столбики термометров покажут +30 градусов, будет облачно и без осадков.
Такой характер погоды обещает сохраниться на три-четыре дня.
ИСТОЧНИК KP.RU