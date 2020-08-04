Лето возвращается: завтра в Башкирии потеплеет до +32 градусов

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:59:02+03:00

В Уфе, в свою очередь, тоже будет жарко

Местами все же пройдут дожди с грозами

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Не переживайте, лето еще не кончилось. Завтра, 5 августа, самое время сходить на пляж, ведь метеорологи обещают жару.

По данным Башгидромета, температура воздуха днем составит +29, +32 градуса, ночью +14, +19. Ветер будет дуть слабый, северо-восточный.

Однако дожди никуда не ушли – в некоторых районах ожидаются ливни с грозами.

В Уфе, в свою очередь, тоже будет жарко. Столбики термометров покажут +30 градусов, будет облачно и без осадков.

Такой характер погоды обещает сохраниться на три-четыре дня.

ИСТОЧНИК KP.RU