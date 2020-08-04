Следователи Башкирии проверят смерть 26-летнего рабочего на предприятии

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:50:54+03:00

В данный момент правоохранители организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Следователи Стерлитамака проверят обстоятельства смерти 26-летнего рабочего на одном из предприятий города.

В данный момент правоохранители организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Известно, что в минувшую пятницу 31 июля молодой слесарь ремонтировал ленточный транспортер, внезапно сработал механизм привода, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована организационно-распорядительная документация предприятия, опрашиваются очевидцы и работники совхоза, - сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU