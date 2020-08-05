2020-08-04T20:23:36+03:00
Происшествия

В одном из сел Башкирии родители нашли тело своего новорожденного сына

Малышу было всего три месяца
Эльвина АПАРИНА
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Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смертиТело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти
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В минувшее воскресенье 2 авуста в Балтачевском районе Башкирии случилась трагедия – умер трехмесячный мальчик. Тело младенца было обнаружено в двенадцатом часу ночи в одном из домов деревни Мата.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на малыше не было телесных повреждений. Вероятно, ребенок просто задохнулся во сне, случился синдром внезапной детской смерти.

Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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