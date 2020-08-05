В одном из сел Башкирии родители нашли тело своего новорожденного сына

5 Авг. 2020 2020-08-04T20:23:36+03:00

Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти

Малышу было всего три месяца

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В минувшее воскресенье 2 авуста в Балтачевском районе Башкирии случилась трагедия – умер трехмесячный мальчик. Тело младенца было обнаружено в двенадцатом часу ночи в одном из домов деревни Мата.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на малыше не было телесных повреждений. Вероятно, ребенок просто задохнулся во сне, случился синдром внезапной детской смерти.

Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU