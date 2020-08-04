2020-08-04T18:40:34+03:00
Звезды

Гульназ Асаева трогательно поздравила своего жениха с днем рождения

Певица предпочла назвать будущего супруга «локомотивом»
ИРИНА ЗИМИНА
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Отношения с Вилли до мусульманской свадьбы Гульназ скрывала.Отношения с Вилли до мусульманской свадьбы Гульназ скрывала.
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Все внимание любителей татаро-башкирской эстрады пока только на них – Гульназ Асаевой и ее женихе Вилли. Пара совсем недавно сыграла никах. И пусть некоторые не верили их чувствам, называя их игрой, сегодня Гульназ выложила трогательное поздравление.

- С днём рождения, мой локомотив с горящими глазами.Ты самый лучший муж на свете, спасибо тебе за счастливую жизнь. Мы с тобой все сможем, я знаю. Мы будем рвать, мы будем в центре. По-другому никак...Люблю, - написала молодая артистка.

Ее подписчики присоединились к словам Гульназ и тоже поздравили Вилли. Однако нашлись и те, кому не понравились слова певицы про «счастливую жизнь». Комментаторы отметили, что для того, чтобы узнать «счастливая жизнь» с ним или нет, надо хотя бы немного пожить вместе.

Напомним, что Гульназ довольно неожиданно сообщила о своем никахе. Отношения с Вилли до мусульманской свадьбы она скрывала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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