2020-08-04T18:00:00+03:00
Происшествия

Из офиса нотариуса в Уфе украли больше ста тысяч рублей

Преступник взломал два замка металлической двери
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Уфе вор обчистил офис нотариуса. Преступник взломали дверь помещения и вынес оттуда больше ста тысяч рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля, пока офис был закрыт. Злоумышленник взломал сразу два замка металлической двери. Оказавшись внутри, он нашел и вскрыл небольшой сейф, где лежало порядка 132 тысяч рублей. Забрав деньги, неизвестный скрылся.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли отпечатки пальцев предполагаемого вора, а также следы обуви. Сотрудники изъяли для проведения экспертизы взломанные замки и сейф. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гульназ Асаева трогательно поздравила своего жениха с днем рождения
Из офиса нотариуса в Уфе украли больше ста тысяч рублей
Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев COVID-19 – данные на 4 августа
Эпидемиолога РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса, наказали штрафом
Уфимец пытается продать пятитысячную купюру за 4,2 млн рублей
Жительницу Башкирии наказали за экстремистский комментарий в соцсети
Башкирия готова потратить на содержание дорог в 25 районах 3,5 млрд рублей
В Уфе на продолжительный срок закрыли движение на трех участках улицы Комсомольской
МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру
Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе
Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной
Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии
В Башкирии назначили нового замминистра
Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах
Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками