Из офиса нотариуса в Уфе украли больше ста тысяч рублей
В Уфе вор обчистил офис нотариуса. Преступник взломали дверь помещения и вынес оттуда больше ста тысяч рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля, пока офис был закрыт. Злоумышленник взломал сразу два замка металлической двери. Оказавшись внутри, он нашел и вскрыл небольшой сейф, где лежало порядка 132 тысяч рублей. Забрав деньги, неизвестный скрылся.
На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли отпечатки пальцев предполагаемого вора, а также следы обуви. Сотрудники изъяли для проведения экспертизы взломанные замки и сейф. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «кража».
ИСТОЧНИК KP.RU