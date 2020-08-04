Из офиса нотариуса в Уфе украли больше ста тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:00:00+03:00

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В Уфе вор обчистил офис нотариуса. Преступник взломали дверь помещения и вынес оттуда больше ста тысяч рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля, пока офис был закрыт. Злоумышленник взломал сразу два замка металлической двери. Оказавшись внутри, он нашел и вскрыл небольшой сейф, где лежало порядка 132 тысяч рублей. Забрав деньги, неизвестный скрылся.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли отпечатки пальцев предполагаемого вора, а также следы обуви. Сотрудники изъяли для проведения экспертизы взломанные замки и сейф. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU