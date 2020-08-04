Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев COVID-19 – данные на 4 августа
В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах Башкирии было подтверждено больше всего случаев коронавируса по состоянию на 4 августа 2020 года.
В лидерах по-прежнему Уфа. Здесь с начала пандемии обнаружили 2640 носителей COVID-19. Следом идет Нефтекамск – 514, Белебеевский район – 303, Стерлитамак – 291, Туймазинский район – 288, Салават – 245 и Уфимский район – 205.
Меньше всего заболевших коронавирусом в Зилаирском районе и Межгорье – по три и в Бурзянском районе – двое.
По показателю заболеваемости – то есть отношения числа зараженных к 100 тысячам человек – в «красную» зону по COVID-19 вошли пять муниципалитетов: Зианчуринский (398,8 на 100 тыс.) район, Нефтекамск (361,3), Татышлинский (350,9), Бижбулякский (340,2) и Белебеевский (316,8) районы.
Напомним, на 4 августа в Башкирии зафиксировано 6886 случаев коронавируса, выздоровело 5278 и умерло 23 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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