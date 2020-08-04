Уфимец пытается продать пятитысячную купюру за 4,2 млн рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:03:35+03:00

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Уфимец Радик разместил на сайте Avito объявление о продаже пятитысячной купюры за 4,2 млн рублей. Продавец надеется привлечь внимание коллекционеров из-за «зеркального» номера на банкноте – 4233324.

Как оказалось, подобных объявлений от жителей башкирской столицы довольно много. За последний месяц на сайте появились два предложения с крупными суммами. Так, например, Артур из Советского района пытается продать купюру номиналом в сто рублей с номером 3677777 за 36 тысяч, а Алексей готов расстаться с тысячной банкнотой с семью тройками за 3 333 333 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU