Жительницу Башкирии наказали за экстремистский комментарий в соцсети

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:04:22+03:00

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Жительницу башкирского города Салавата оштрафовали за экстремистское высказывание «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в октябре 2019 года женщина оставила в одной из групп социальной сети комментарий, «содержащий враждебные высказывания по национальному признаку». На сообщение пользовательницы обратили внимание правоохранительные органы. Они провели экспертизу, которая признала комментарий экстремистским.

Горожанку оштрафовали по административной статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В прокуратуре не уточнили, сколько именно пришлось заплатить женщине за свой проступок. Отметим, что санкции статьи предусматривают штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры пользовательница также удалила свою страницу из социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU