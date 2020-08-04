Башкирия готова потратить на содержание дорог в 25 районах 3,5 млрд рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:43:35+03:00

Подрядчики должны будут латать дороги в случае дефектов или разрушений

Эту работу планируют возложить на семерых подрядчиков

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Власти Башкирии готовы выделить из бюджета республики 3,6 млрд рублей на содержание дорог в 25 районах. Семь аукционов на отбор подрядчиков разместило региональное Управление дорожного хозяйства.

Как уточняет «Ъ-Уфа», между исполнителями госконтрактов, рассчитанных до 30 сентября 2022 года, будут разделены полномочия по содержанию дорог общей протяженностью 5,67 тысячи километров.

В обязанности подрядчика входит уборка дорожного покрытия, остановок, тротуаров, обработка противогололедными материалами, ремонт полотна в случае дефектов и разрушений, замена знаков, нанесение разметки, а также охрана и защита лесов вдоль дорог.

Электронные аукционы запланированы на 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU